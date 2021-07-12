وزير الصحة يحذر من الارتفاع في وتيرة النتائج الايجابية للفحوصات

قال وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، إن الارتفاع في وتيرة النتائج الايجابية للفحوصات يدق ناقوس الخطر ويضعنا في قلق حقيقي حيال احتمالية إعادة تفشي الوباء من جديد، مؤكداً ضرورة الامتثال الكامل لأوامر الدفاع المتعلقة بالإجراءات الوقائية خشية العودة لانتكاسة وبائية لا سمح الله.

ودعا وزير الصحة في تصريح صحفي اليوم الاثنين المواطنين والمقيمين على ارض المملكة والزائرين ضرورة الانتباه وأخذ الحيطة والحذر الشديد تجنباً لخطر الإصابة بفيروس كورونا ومتحوراته.

وأكد الهواري ضرورة الالتزام من الجميع وعدم التراخي حيال تطبيق إجراءات السلامة ووسائل الوقاية؛ كون النسبة الايجابية للإصابات بالفيروس بدأت تأخذ منحنى الارتفاع في الأيام الماضية، حيث بلغت اليوم 3.72 بالمئة بعد أن وصلت إلى ما يقارب 1.8 بالمئة قبل عدة أسابيع.

وأشار الهواري الى أن الزيادة الكبيرة في عدد الاصابات لهذا اليوم والتي بلغت 767 اصابة مقارنة بـ 569 اصابة ليوم أمس الأحد شيء يدعو للقلق، محذراً من تفاقم الوضع الوبائي بعد استقراره بنسب مريحة بعد الانتهاء من الموجة الثانية لتفشي فيروس كورونا.

ولفت إلى أن هذه الزيادة في الاصابات تستدعي منا جميعاً الجدية في الالتزام بإجراءات السلامة ووسائل الوقاية من فيروس كورونا ومتحوراته، كما تستدعي ممن لم يقدم لغاية الآن على أخذ المطعوم المبادرة بأخذه لتحصين نفسه وتحصين أهله والمجتمع من حوله.

وأكد الهواري أهمية التسجيل على منصة التطعيم والإقبال على تلقي المطاعيم، كونها تعتبر إحدى الركائز الرئيسة والمهمة للوقاية من فيروس كورونا كونها آمنة وفعالة.

ولفت الى أن وزارة الصحة فتحت الباب مؤخراً لكل من يرغب بأخذ المطعوم بدون أي تسجيل على المنصة لمن هم بعمر 30 فما فوق لحمايتهم وحماية الفئة العمرية الأكثر عرضه للخطر التي تزيد اعمارها عن 50 عاماً.

وشدد الهواري على ضرورة المبادرة بأخذ الجرعة الأولى من المطعوم حتى نسارع بأخذ الجرعة الثانية، والتي أثبتت الدراسات والتجارب العلمية والعملية أنها أفضل وسيلة لمحاربة المتحورات والوقاية منها.

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