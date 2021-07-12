أردوغان يهاتف نظيره إلاسرائيلي هرتسوغ مهنئاً بالمنصب ومعلناً ان الوقت قد حان لتعزيز العلاقات بين انقرة وتل ابيب
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جرينتش+2 11:32
وزارة الصحة تعلن اليوم الاثنين تسجيل 7 وفيات و767 إصابة بكورونا و497 حالة شفاء ليصبح مجموع حالات الشفاء 740,546
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