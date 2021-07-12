موعد مع الرصاص في الضفة.. اشتباكات مسلحة فجر اليوم الاثنين بين المقاومين وقوات الاحتلال في مدينة جنين/ فيديو

تصدى مقاومون، فجر اليوم الاثنين، لمحاولات اقتحام قوات الاحتلال لمدينة جنين، شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر محلية إن مقاومين أطلقوا الرصاص تجاه دوريات الاحتلال التي اقتحمت شارع نابلس ومنطقة الجابريات وجبل أبو ظهير.

ونشر نشطاء مشاهد لإطلاق الرصاص بشكل كثيف، تزامناً مع اقتحام قوات الاحتلال للمدينة.

كما أصيب 7 مواطنين، برصاص قوات الاحتلال خلال مواجهات اندلعت مع الشبان الذين رشقوا الآليات العسكرية الإسرائيلية بالحجارة.

وقد تم نقل المصابين إلى مستشفيي الشهيد خليل سليمان الحكومي وابن سينا الجراحي، ووصفت جراح بعضهم بين الخطيرة والمتوسطة.

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