أردوغان يهاتف نظيره إلاسرائيلي هرتسوغ مهنئاً بالمنصب ومعلناً ان الوقت قد حان لتعزيز العلاقات بين انقرة وتل ابيب
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جرينتش+2 11:32
محكمة امن الدولة تحكم على باسم عوض الله والشريف حسن، في قضية الفتنة، بالأشغال المؤقتة 15 عاماً/ فيديو
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