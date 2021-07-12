أردوغان يهاتف نظيره إلاسرائيلي هرتسوغ مهنئاً بالمنصب ومعلناً ان الوقت قد حان لتعزيز العلاقات بين انقرة وتل ابيب
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جرينتش+2 11:32
حكومة بينيت تجهد لترميم العلاقات مع الأردن، ولكن ذلك لن يكون مجانياً
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