أردوغان يهاتف نظيره إلاسرائيلي هرتسوغ مهنئاً بالمنصب ومعلناً ان الوقت قد حان لتعزيز العلاقات بين انقرة وتل ابيب
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جرينتش+2 11:31
“العمل الإسلامي” يطالب باعتماد اسس منهجية في إدارة امتحانات التوجيهي
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