وائل كفورى يطرح أغنيته الجديدة بعنوان “البنت القوية”/ فيديو

طرح النجم اللبناني وائل كفورى أحدث أغانيه على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” والتي تحمل اسم “البنت القوية”، وهى من من كلمات وألحان سليم عساف، وتوزيع موسيقى عمر صباغ، ولعل سماعها يغني عن كل وصف جميل لها..

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