وائل كفورى يطرح أغنيته الجديدة بعنوان “البنت القوية”/ فيديو

طرح النجم اللبناني وائل كفورى أحدث أغانيه على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” والتي تحمل اسم “البنت القوية”، وهى من من كلمات وألحان سليم عساف، وتوزيع موسيقى عمر صباغ، ولعل سماعها يغني عن كل وصف جميل لها..
قبل نحو سبع سنوات كتبنا هذا المقال، ونشرناه في “المجد” بتاريخ 4 أيلول/ سبتمبر 2014، وحين... إقرأ المقال
طرح النجم اللبناني وائل كفورى أحدث أغانيه على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” والتي تحمل اسم “البنت القوية”، وهى من من كلمات وألحان سليم عساف، وتوزيع موسيقى عمر صباغ، ولعل سماعها يغني عن كل وصف جميل لها..
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