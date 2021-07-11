الغـــــــــــــــــــــــاء لقاء تكريمي لاحمد جبريل بالمنتدى العربي مساء اليوم

السادة وسائل الاعلام المحترمون..

يرجى العلم بان اجهزة الامن قد الغت الفعالية المقرر اقامتها اليوم الساعة الخامسة في مقر المنتدى.

وكان رفاق وأصدقاء القائد الراحل أحمد جبريل، أحد أبرز مؤسسي الثورة الفلسطينية المعاصرة، قد وجهوا الدعوة لحضور اللقاء التكريمي الخاص الذي سيعقد في المنتدى العربي بعمان، الساعة الخامسة من مساء اليوم الأحد، الموافق 11-7-2021، لاستذكار مناقب الفقيد الكبير.

وسيتضمن هذا اللقاء الكلمات التالية:

١- كلمة المنتدى العربي يلقيها المناضل الاستاذ احمد السعدي

٢- كلمة تحالف القوى الفلسطينية للأستاذ عطا الشراري

٣- كلمة الكتاب الفلسطينيين للأديب رشاد ابو شاور

٤-كلمة الهيئات الثقافية الأردنية يلقيها الكاتب الدكتور موفق محادين

٥- كلمة الأستاذ ضيف الله فراج أمين عام حزب الحركة القومية

٦- كلمة رِفاق القائد الراحل يلقيها الأستاذ الكاتب عبدالهادي النشاش

٧- عريف الحفل الأخت الكاتبة مي هديب

وقد توجهت ادارة المنتدى للسادة الحضور بضرورة ارتداء الكمامة، ومراعاة معايير الصحة العامة التي تقتضيها الظروف الصحية الراهنة، بسبب جائحة كورونا، والتي تفرضها الجهات الرسمية.