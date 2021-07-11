بعد تحسن صحته.. هاني شاكر يغادر العناية المركزة الى منزله

خرج الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية المصرية، مؤخرًا من غرفة العناية المركزة بعد أن تعرض لوعكة صحية شديدة، ومكث فيها بأمر الأطباء لمدة يومين متتالين، وألغى حفله الغنائي الذي كان مقررًا له أن يقام في دار الأوبرا المصرية.

وأوضحت الفنانة نادية مصطفى، عضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، في تصريحات صحفية، أن الحالة الصحية لهاني شاكر جيدة وهي في تحسن، وهو الآن في مرحلة النقاهة في منزله.

وأشارت نادية مصطفى، إلى أن هاني شاكر سيعاود العمل على مشروعاته الغنائية والفنية خلال الأيام المقبلة، بعد أن يأخذ الموافقة النهائية من الأطباء.

وكان الفنان هاني شاكر قد تعرض لأزمة صحية مفاجئة، يوم الخميس الماضي، استدعت نقله إلى أحد المستشفيات الخاصة في القاهرة، وذلك بعد شعوره بعدم انتظام في ضربات القلب، وكان من المقرر أن يحيي حفلاً غنائيًا، في دار الأوبرا المصرية في اليوم نفسه، إلا أن أزمته الصحية المفاجئة دفعته للاعتذار عنها.

وقد بعث “شاكر” برسالة اعتذار مصورة إلى إدارة الأوبرا المصرية، قال فيها: «أعتذر عن حفلتي النهاردة في الأوبرا، كان نفسي أشوفكم وتستمتعوا بالأغاني، بس ضربات قلبي مش متظبطة، وبعمل دلوقتي تحاليل وفحوصات، والدكتور قال لي إني لازم أفضل 48 ساعة في العناية المركزة، وكان نفسي أبقى معاكم، وإن شاء الله نعوضها في حفلة جاية».