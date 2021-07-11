القائمة الكاملة باسماء القضاة والمدعين العامين المشمولين بالترفيع والتثبيت والنقل مع تحديد مراكز عملهم الجديدة

قرَّر المجلس القضائي تثبيت 16 قاضيا وترفيع 226 آخرين لمختلف الدَّرجات، ونقل 163 قاضيا ومدعيا عاما وتحديد أماكن عملهم الجديدة في المحاكم المختلفة.

وقال المجلس، في بيان اليوم الأحد، إنَّه تم تثبيت 16 قاضي صُلح في العمل، وترفيع 12 قاضيا إلى أدنى مربوط الدرجة العليا ورفع القرار لجلالة الملك عبدالله الثاني لتوشيحه بالإرادة الملكية السامية اعتبارا من يوم الأول من شهر أيلول المقبل.

وأضاف أنَّه تمَّ ترفيع 52 قاضيا إلى أدنى مربوط الدرجة الخاصة، و43 قاضيا إلى الدرجة الأولى و74 قاضيا إلى الدرجة الثانية و5 قضاة إلى الدرجة الثالثة و5 قضاة إلى الدرجة الرابعة و35 قاضيا إلى الدرجة الخامسة.

وأشار إلى أن المجلس قرَّر في جلسته التي عقدها اليوم إجراء تنقلات لـ163 قاضيا ومدَّعيا عاما وتحديد مراكز عملهم الجديدة في محاكم المملكة كافة.

وتنشر وكالة (بترا) على موقعها الإلكتروني أسماء القضاة والمدعين العامين المثبتين، والذين جرى ترفيعهم أو نقلهم ومراكز عملهم الجديدة.