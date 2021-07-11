ارتفاع الحرارة في كافة المناطق اليوم الاحد وغدا وحتى الأربعاء

يطرأ اليوم الأحد، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي مناطق المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها، من خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الظهيرة خاصة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية في البادية بسبب الغبار.

وبحسب التقرير، يطرأ يوم غدٍ الاثنين، ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، لتصبح اعلى من معدلاتها الاعتيادية لذات الوقت من السنة بحوالي (2- 3) درجات مئوية، وتكون الاجواء يومي الاثنين والثلاثاء، حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في مناطق البادية وحارة جداً في الاغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

ويطرأ الأربعاء، انخفاض طفيف على درجات الحرارة ، وتكون الأجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي مناطق المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 34 – 23 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 30 – 19، وفي مرتفعات الشراة 31 – 18، وفي مناطق البادية 39 – 23، وفي مناطق السهول 33 – 22، وفي الاغوار الشمالية 40 – 24، وفي الأغوار الجنوبية 42 – 29، وفي البحر الميت 41 – 27، وفي خليج العقبة 42 – 28 درجة مئوية.