أردوغان يهاتف نظيره إلاسرائيلي هرتسوغ مهنئاً بالمنصب ومعلناً ان الوقت قد حان لتعزيز العلاقات بين انقرة وتل ابيب
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ارتفاع الحرارة في كافة المناطق اليوم الاحد وغدا وحتى الأربعاء
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