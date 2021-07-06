وزارة الصحة تعلن اليوم الثلاثاء تسجيل 10 وفيات و505 إصابات بكورونا و599 حالة شفاء ليصبح مجموع حالات الشفاء 737,709
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جرينتش+2 07:09
وزارة الصحة تعلن اليوم الثلاثاء تسجيل 10 وفيات و505 إصابات بكورونا و599 حالة شفاء ليصبح مجموع حالات الشفاء 737,709
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