منتهى الاستفزاز.. الحبشة تبلغ مصر رسمياً بأنها بدأت الملء الثاني لسد النهضة، والاخيرة ترد بتكرار موقفها الرافض للأمر
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جرينتش+2 01:10
طالما استمروا في تسمية السيد المسيح “يشو” ستبقى الكراهية للمسيحية ترافقهم
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