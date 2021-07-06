الأمانة تعلن مواقع حظائر بيع الأضاحي بمختلف مناطق العاصمة

حددت أمانة عمان الكبرى 11 موقعا لحظائر بيع وذبح الأضاحي، خلال عيد الاضحى المبارك.

وقال الناطق الاعلامي باسم الامانة ناصر الرحامنة، في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، ان تحديد مواقع الذبح في مختلف مناطق العاصمة للتجار ومربي الماشية، يهدف الى منع البيع العشوائي داخل العاصمة، وتسهيل عمليات السيطرة بيئياً وصحياً، والحد من انتشار المكاره الصحية في اماكن الذبح العشوائي، وإمكانية التعقيم المستمر لهذه المواقع.

وأكد جاهزية مسلخ أمانة عمان لاستقبال ذبيحات اضاحي المواطنين مجاناً، مشيرا الى توفر الاشتراطات الصحية ونظام ضبط الجودة والسلامة العامة التي تضمن التباعد الجسدي وتطبيق متطلبات الصحة المجتمعية.

وحددت الامانة مواقع الحظائر في منطقة شفا بدران والجبيهة وأبو نصير في شارع ضيف الله الحمود مقابل مركز أمن شفا بدران والمقبرة القديمة ، ولمناطق زهران وبدر (نزال)، والمقابلين (اليرموك) في شارع الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولمنطقة خريبة السوق على شارع الستين مقابل المتصرفية. ولمنطقة وادي السير ( بدر الجديدة ) ومرج الحمام في حي الظهير على شارع نالتشك (الدمينه)، وفي منطقة القويسمة (رأس العين) على شارع الجسور العشرة ( شارع الشعائر)، ولمنطقة النصر على شارع الحزام الدائري قرب جسر الصالحية، وفي منطقة ماركا على شارع الملك عبدالله الاول/ مقابل مستودعات الجيش. ولمنطقة طارق على شارع الامير فيصل بالتقاطع مع شارع الامير نايف (منطقة الكسارات) ، ولمنطقة صويلح على شارع رفاعة الانصاري ، ومسلخ الماضونة (سوق الحلال).

وألزمت الشروط والتعليمات اصحاب الحظائر عدم الاعتداء على سعة الشارع او التأثير على الحركة المرورية، وان لا تتجاوز مساحة الحظيرة 100 متر مربع، ولا تزيد كثافة القطيع فيها عن 100 رأس، وان تكون كل حظيرة بعيدة عن الاخرى بمسافة لا تقل عن 10 أمتار.

وشددت التعليمات على تطبيق الشروط الصحية والشرعية للأضاحي، وعدم وضع الحظائر في الاماكن السكنية ، ومنع عشوائية التوزيع، والتزام صاحب الحظيرة بتوفير متطلبات السلامة العامة مع تطبيق التباعد الجسدي بين المواطنين وتأمين العاملين بوسائل الصحة والسلامة العامة.

كما اشترطت عدم مخالفة نظام المسالخ رقم 140 لسنة 2016، وعدم احداث مكاره صحية كمخلفات الذبح ، اذ ستعطى الاولوية بالحظائر لأصحاب رخص المهن (الملاحم)، وستكون جميع الحظائر خاضعة للرقابة البيطرية من قبل الاطباء البيطريين في أمانة عمان.

واتاحت الامانة امام الراغبين باختيار مواقع غير المعلن عنها سابقا، تقديم طلب مسبق في المنطقة لإنشاء حظيرة بنفس الشروط السابقة، مع وجود تفويض من صاحب الأرض على أن تكون المواقع بعيدة عن السكان والشوارع الرئيسية والمرافق العامة.