اعتقال غلام حاول التحرش بفتاة في الشارع العام باربد

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على حدث حاول التحرش بفتاة بالشارع العام في محافظة اربد.

وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام في بيان اليوم الثلاثاء، انه أُلقي القبض في مدينة اربد على حدث حاول التحرش بإحدى الفتيات بالشارع العام، بعد ورود شكوى وفيديو اظهر الحادثة وجرى توديع الحدث للقضاء لاتخاذ الاجراء اللازم بحقه.

واكد الناطق الاعلامي، ان ما يجري تداوله حول الفيديو بأنه محاولة خطف هو غير صحيح.

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