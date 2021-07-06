أجواء معتدلة في المرتفعات والسهول وحارة بباقي المناطق اليوم

تكون الأجواء اليوم الثلاثاء، صيفية معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً في مناطق البادية، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها، من احتمال تشكل الضباب خلال ساعات الفجر والصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية العالية في شمال ووسط المملكة، ومن خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الظهيرة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة.

ويطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة يومي الاربعاء والخميس، وتصبح الأجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي مناطق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتأثر المملكة الخميس، بكتلة هوائية حارة، تؤدي الى ارتفاع آخر على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلاتها الاعتيادية لذات الوقت من السنة بحوالي (3-4) درجات مئوية، وتكون الأجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في مناطق البادية، وحارة جداً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتبقى الأجواء الجمعة، حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في مناطق البادية، بينما تصبح حارة جداً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً . وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 31 – 21 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 28 – 17، وفي مرتفعات الشراة 29 – 15، وفي مناطق البادية 36 – 20، وفي مناطق السهول 32 – 21، وفي الاغوار الشمالية 38 – 25، وفي الأغوار الجنوبية 40 – 29، وفي البحر الميت 39 – 27، وفي خليج العقبة 39 – 27 درجة مئوية.

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