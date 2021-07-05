وزارة الصحة تعلن اليوم الاثنين تسجيل 4 وفيات و584 إصابة بكورونا و504 حالة شفاء ليصبح مجموع حالات الشفاء 737215

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، عن تسجيل 4 وفيات و584 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 9785 والإصابات إلى 753776.

وأشارت الوزارة في الموجز اليومي لإحصائية (كوفيد-19) في المملكة، إلى أن عدد الحالات النشطة حاليّاً وصل إلى 6776 وعدد الحالات التي أدخلت اليوم إلى المستشفيات 64، فيما غادرت 59 حالة، ليصل إجمالي الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات إلى 473.

وبينت الإحصائية أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 7 بالمئة، وأسرّة العناية الحثيثة 8 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي 3 بالمئة.

وفي إقليم الوسط، بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل 14بالمئة، والعناية الحثيثة إلى 25 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي 8 بالمئة.

وبلغت نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الجنوب 6 بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 7 بالمئة، ونسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي 3 بالمئة.

وأشار الموجز إلى تسجيل 504 حالات شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل البالغة 14 يوماً إلى 737215.

وأوضح الموجز أنه أجري، اليوم، 20945 فحصاً، ليبلغ العدد الإجمالي للفحوصات التي أجريت منذ بدء الجائحة ولغاية الآن 7967956 فحصا، لافتاً إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم وصلت إلى 79ر2 بالمئة.