لتحقيق مبدأ الردع.. رفع عقوبات عدد من مكرِّري جرائم السَّرقة

قضت محكمة جنايات إربد بأحكام قضائية لمواجهة مكررين لجناية السَّرقة تراوحت بين الأشغال المؤقتة من اربع سنوات ونصف إلى خمس سنوات.

وقالت الأمانة العامة للمجلس القضائي في تصريح لوكالة (بِترا)، اليوم الاثنين، إنَّ المحكمة جرَّمت عددا من المتهمين بجنايات السرقة خلافا لأحكام المواد 404 و 401/3 من قانون العقوبات ووضعهم بالأشغال المؤقتة لمدة ثلاث سنوات والرسوم محسوبة لهم مدة التوقيف، وكونهم من المكررين بالمعنى القانوني فقد قرَّرت المحكمة تشديد العقوبة بحقهم لتصبح وضعهم بالأشغال المؤقتة لمدد تراوحت بين اربع سنوات ونصف إلى خمس سنوات.

وأضافت أن الأحكام الخاصة بالمكررين قد عالجتها المواد 101-104 من قانون العقوبات والغاية منها تشديد العقوبات على المكررين في الجنايات والجنح المماثلة لغايات تحقيق مبدأ الردع العام والردع الخاص.

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