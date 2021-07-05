عام على رحيلها.. رجاء الجداوي عارضة ازياء جميلة وممثلة قديرة

الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي من أبرز الفنانات المصريات، بدأت مسيرتها الفنية من خلال فيلم غريبة عام 1958، واستمرت في عطائها الفني المتميز بالسينما والمسرح والتليفزيون طوال 62 عامًا .

وأكدت رجاء أنها مارست التمثيل قبل عملها كعارضة أزياء، وفي حديث لها مع جريدة المساء في 8 يناير 1988، قالت: «أحببت التمثيل منذ البداية، واستفدت من تجارب خالتي تحية كاريوكا، ومع ذلك تأخرت شهرتي كممثلة لأن الناس نظرت لي كعارضة أزياء».

وبالنسبة لعروض الأزياء، قالت رجاء: «ليس صحيحًا أنني تنكرت لهذه المهنة، خاصة أنني أعتقد أني تركت انطباعات طيبة لدى الناس والنوعية الذواقة للموضة».

وعند سؤالها عن سبب انسحابها من تجربة العمل المسرحي مع فرقة الريحاني بعد 3 شهور فقط من بداية التجربة، قالت: لأن عقدي كان محددًا لهذه الشهور الثلاثة، وكنت مرتبطة بعقود أعمال في الخارج من الصعب التخلي عنها.

وعن مشاركتها لنجم الكوميديا عادل إمام البطولة في مسرحية الواد سيد الشغال، أكدت أن المسرحية تجربة كبيرة تضاف إلى سلسلة العروض التي قربتها من الناس كممثلة وفنانة.

ورجاء كل ليلة من ليالي عرض مسرحية الواد سيد الشغال تترك المسرح وضحكات الجمهور تلاحقها حتى باب السيارة.

رجاء الجداوي اسمها الحقيقي نجاة علي حسن الجداوي، ولدت 6 سبتمبر 1934 وهي من مواليد مدينة الإسماعيلية، من أب ذي أصل حجازي وأم من أصل نجدي، وكان والدها يعمل في تجارة البحر بين مصر والحجاز، وتزوج بسيدة من عائلات نجد واستقر في السويس وأنجب رجاء وإخوتها.

وقد انتقلت رجاء بعمر 3 سنوات برفقة شقيقها الأصغر فاروق للعيش مع خالتها تحية كاريوكا لتتولى رعايتهما بعد طلاق والدتها.

تزوجت رجاء من حارس مرمى النادي الإسماعيلي وأنجبت منه ابنتها الوحيدة أميرة، ومن حسن مختار الذي يصغر رجاء بـ10 أعوام، واستمر زواجهما 45 عامًا حتى وفاته عام 2016.

بكل اسف، ففي مثل هذا اليوم قبل عام، توفيت رجاء الجداوي في 5 يوليو 2020 عن عمر 85 عامًا، إثر تدهور حالتها الصحية بعد إصابتها بمرض فيروس كورونا، وسط حزن شديد داخل الوسط الفني وخارجه.