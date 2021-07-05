منتهى الاستفزاز.. الحبشة تبلغ مصر رسمياً بأنها بدأت الملء الثاني لسد النهضة، والاخيرة ترد بتكرار موقفها الرافض للأمر
أهم العناوين
جرينتش+2 01:08
زوجة الصحفي علاء الريماوي (المعتقل لدى السلطة): أخشى ان تصل الأمور حد أن أقف في جنازته كما حدث مع “بنات”/ فيديو
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني