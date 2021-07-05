بعد انتهاء محكوميته.. الاحتلال يفرج عن الأسير الأردني ثائر شعفوط

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، عصر اليوم الاثنين، عن الأسير الأردني ثائر شعفوط (36 عام) بعد قضائه مدة محكوميته البالغة 28 شهراً، بالإضافة إلى غرامة مالية مقدارها 3000 دينار.

وكان الأسير شعفوط قد اعتقل بتاريخ 17/4/2019 بتهمة مقاومة الاحتلال الإسرائيلي، وأفرج عنه على معبر الظاهرة قرب الخليل، وسيتم الترتيب لقدومه للأردن في أقرب وقت، حسب ما صرح به أهله.

يذكر أن في سجون الاحتلال 18 أسيراً أردنياً و30 مفقوداً يعانون أوضاعاً إنسانية سيئة، بالإضافة لعدم القدرة على التواصل مع أهاليهم وزيارتهم أسوة بالأسرى الفلسطينيين.