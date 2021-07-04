منتهى الاستفزاز.. الحبشة تبلغ مصر رسمياً بأنها بدأت الملء الثاني لسد النهضة، والاخيرة ترد بتكرار موقفها الرافض للأمر
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جرينتش+2 01:06
وزارة الصحة تعلن اليوم الاحد تسجيل 12 وفاة و575 إصابة بكورونا و520 حالة شفاء ليصبح مجموع حالات الشفاء 736,699
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