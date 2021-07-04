محكمة التَّمييز تُصادق على حُكم إعدام شخص قتل ابن عمته

صادقت محكمة التمييز على قرار لمحكمة الجنايات الكبرى، تضمَّن تجريم شخص قتل ابن عمته، بجناية القتل العمد وفقاً لأحكام المادة (328/1) من قانون العقوبات والحُكم عليه بالإعدام شنقاً حتى الموت.

وتتلخص وقائع القضية بأنه في يوم الحادثة كان المتهم يقود سيارته ويستمع إلى الأغاني، ومرَّ من أمام منزل المغدور وإخوانه، وقام بإطلاق عيارات نارية في الهواء، وعند مشاهدته للمغدور وإخوانه يقفون أمام منزلهم، قام بقيادة سيارته إليهم بسرعة ونزل من السيارة وهو يحمل مسدسًا، ثمَّ أطلق عدّة عيارات نارية، أصاب بها المغدور ولم يتمكن من إصابة إخوانه لأسباب خارجة عن إرادته، وما لبث المغدور أن فارق الحياة وجرت الملاحقة.

واعترف المتهم أمام المدَّعي العام بقتل المغدور ، وذلك لوجود خلافات مالية سابقة معه، وقد توصلت المحكمة الى أنَّ الجاني عندما نفَّذ جريمته كان هادئ البال مطمئن النفس، ورتَّب العدة لتنفيذها وتدبر عواقب فعلته ومضى في تنفيذها ما حقَّق عنصر سبق الاصرار.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة