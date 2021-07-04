عبر المنصة الإلكترونية.. استمرار العمل بدخول ألف شخص من فلسطين الى الاردن يومياً، و500 يومي الجمعة والسبت

أكد مصدر حكومي أنه لا قرار بتخفيض عدد القادمين من فلسطين.

وقال المصدر في حديثه لموقع “هلا أخبار” المقرب من القوات المسلحة، إن العمل بدخول ألف شخص من فلسطين يوميا و500 يومي الجمعة والسبت عن طريق المنصة الإلكترونية مستمر لغاية اليوم ولم يجر عليه اي تغيير.

وكانت السفارة الفلسطينية في عمّان قد أعلنت في 21 حزيران الماضي عن زيادة عدد القادمين من فلسطين إلى المملكة من خلال المنصة الإلكترونية إلى ألف شخص بدلا من 500 شخص يوميا.

وقالت إن الجهات الأردنية وافقت أيضا على زيادة عدد القادمين يومي الجمعة والسبت إلى 500 شخص بدلا من 250 شخصا، كما يجري العمل على اعتماد شهادة التطعيم الصادرة من وزارة الصحة الفلسطينية.