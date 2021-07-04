ضبط قطيع من الشواذ في حفل داخل مزرعة بالشونة الجنوبية

ضبطت الأجهزة الأمنية 14 شخصاً من المشاركين في حفل أقامه مجموعة من الشواذ، مساء امس السبت، داخل إحدى المزارع في الشونة الجنوبية، وفق ما أكده متصرف لواء الشونة طايل المجالي لقناة رؤيا.

وقال المجالي في اتصال هاتفي مع القناة إنه تم ضبط 14 شخصاً، منهم 13 من مشاركين في الحفل وشخص آخر هو مؤجر المزرعة.

وأضاف المجالي أنه تم تحويلهم، اليوم الاحد، الى الحاكم الاداري، مشيرا إلى أن مداهمة المزرعة جاءت بعد معلومات استخبارية استمرت لأيام نتيجة لدعوات أطلقها منظمو الحفل، وتم رصدها ومتابعتها ومداهمتها عبر مواقع التواصل.