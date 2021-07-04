تراجع تأثير الكتلة الحارة وأجواء صيفية بالمرتفعات والسهول

يتراجع تأثير الكتلة الهوائية الحارة عن المملكة اليوم الأحد، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، لتعود ضمن معدلاتها الاعتيادية لذات الوقت من السنة، وتكون الأجواء صيفية معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة في شمال ووسط المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين أحيانا.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها، من احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب تشكل ضباب خفيف فوق المرتفعات الجبلية العالية، ومن خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الظهيرة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية. وتبقى الأجواء يومي الاثنين والثلاثاء، صيفية معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي مناطق المملكة،وذلك نتيجة ارتفاع طفيف على الحرارة يطرا يوم غد الاثنين، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

ويطرأ الأربعاء، ارتفاع قليل آخر على الحرارة، وتكون الأجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في مناطق البادية، وحارة جداً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 31 – 21 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 27 – 16، وفي مرتفعات الشراة 29 – 14، وفي مناطق البادية 37 – 18، وفي مناطق السهول 30 – 20، وفي الاغوار الشمالية 38 – 22، وفي الأغوار الجنوبية 42 – 26، وفي البحر الميت 39 – 24، وفي خليج العقبة 40 – 24 درجة مئوية.

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