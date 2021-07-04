منتهى الاستفزاز.. الحبشة تبلغ مصر رسمياً بأنها بدأت الملء الثاني لسد النهضة، والاخيرة ترد بتكرار موقفها الرافض للأمر
أهم العناوين
جرينتش+2 01:04
بانتظار انتخاب رئيس المكتب السياسي العام للحركة.. انتخاب صالح العاروري رئيساً لاقليم الضفة الغربية في حركة حماس
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني