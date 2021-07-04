بانتظار انتخاب رئيس المكتب السياسي العام للحركة.. انتخاب صالح العاروري رئيساً لاقليم الضفة الغربية في حركة حماس

من المنتظر خلال الأيام القادمة انتخاب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الذي يشغله إسماعيل هنية منذ 2017

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الأحد، بانتخاب القيادي بحركة حماس صالح العاروري، رئيسا للحركة في اقليم الضفة الغربية.

ونشرت قناة “الأقصى الفضائية” على صفحتها الرسمية على “تويتر”، تغريدة جديدة لها، أكدت من خلالها أن لجنة انتخابات حركة حماس في الضفة الغربية، قد أعلنت أن الهيئات القيادية والشورية التابعة للحركة في إقليم الضفة، قد أتمت عملية انتخاب رئيس الإقليم، وتم انتخاب صالح العاروري رئيسًا لحماس للدورة الحالية 2021/2025.

وقالت وكالة “الأناضول” التركية الرسمية، نقلًا عن مصدر فلسطيني وصفته بالمُطلع، إنه “بانتخاب العاروري تكون الحركة أتمّت انتخاب رؤساء أقاليمها الثلاثة: (قطاع غزة، الضفة الغربية، وإقليم الخارج ’خارج فلسطين’)”.

وفي 10 آذار/مارس الماضي، أُعلن إعادة انتخاب يحيى السنوار رئيساً لحماس في قطاع غزة، بينما انتُخب خالد مشعل رئيساً لإقليم “الخارج” خلفاً لماهر صلاح في 12 نيسان/أبريل، وحلّ موسى أبو مرزوق نائباً لمشعل.

ووفق المصدر، فإن من المنتظر خلال الأيام القادمة التئام مجلس الشورى العام للحركة (المؤلف من الأقاليم الثلاثة)؛ من أجل انتخاب رئيس المكتب السياسي للحركة (أعلى منصب قيادي) الذي يشغله إسماعيل هنية منذ 2017.