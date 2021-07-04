الكشف عن دور قمر Ofek-16 الاسرائيلي في الهجوم على قواعد الحشد الشعبي عند الحدود السورية – العراقية/ رابط

في احتفالية تكريمة لـ “أفا هار إيون”، وهو من كبار المسؤولين، والمدير السابق لوكالة الفضاء الإسرائيلية الذي توفّي إثر إصابته بالمرض في رحلة خارجية، قال البروفسور إيزاك بن إسرائيل، رئيس وكالة الفضاء الإسرائيلية: “ان افا هار إيون قد اسس دعائم القدرات الفضائية لإسرائيل، وان الخدمات التي قدّمها ذات قيمة ذهبية حقا”.

وأضاف البروفسور ايزاك: أن الدور الذي لعبه إيون في الاكتشافات الفضائية والأمنية الوطنية لإسرائيل لايزال مجهولا بالنسبة لكثير من الإسرائيليين وسيبقى معظم نشاطاته كأسرار في المستقبل أيضا؛ أنظروا كنموذج إلى قمر “هايمان” الصناعي فقط، واعلموا أننا نراقب تحركات الأعداء ليلة نهار باستخدام Ofek (Ofek-16) .

وكشف البروفسور لأول مرة عن مشاركة قمر Ofek-16 في هجوم جوي على قواعد الطائرات المسيرة التابعة لميليشيات إيرانية عند حدود سوريا والعراق بتاريخ 27 حزيران الماضي، وادعى الحشد الشعبي أن الهجوم تم تنفيذه بواسطة مقاتلة إف 16 ومقاتلتين إف 15، وأدي ذلك إلى مقتل 4 جنود عراقيين.

وافاد البروفسور: أن الصور الفضائية المرسلة إلى البنتاغون كان لها دورها الفعال في الهجوم، وحسب الصور التي تم التقاطها من القواعد قبل القصف وبعده، يتبين أن الصدمة في منشآت الطائرات الايرانية المسيرة كانت شديدة وكبيرة جدا.

أضاف البروفسور إيزاك: من بواعث سروري أن أفيدكم علما بأن ما في حيازتنا من التقنية في مجال الأقمار الصناعية، جعل أصدقاءنا أيضا يطلبون منا أن نعطيهم صورا ومعلومات دقيقة أخرى، دعوني أقول بشكل أكثر وضوحا: في هجومنا الأخير ضد الإرهابيين وميليشيات إيران، زوّدنا أصدقاءنا الأمريكان بكل ما يحتاجونه، ونعرف جيدا ما الذي حدث هناك إثر ضربات مقاتلات.

وأشار البروفسور الى أن حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله، حذّر قبل أربعة أسابيع أن تنظيمه الإرهابي يحاول الحصول على معادلة جديدة يؤدي فيها كل هجوم على أورشليم إلى حرب إقليمية.

فقد صرّح نصر الله أنه يتواصل حزب الله مع من يرغب في الانضمام إلى هذه المعادلة الإقليمية، وبعد أن ألقى نصر الله كلمته، أعلنت كل من حماس وكتائب حزب الله في العراق وأنصار الله في اليمن عن استعدادها لتنفيذ العمليات “للحفاظ على القدس”.

https://israel24.mozello.com/news/params/post/3287709/participation-of-israeli-space-agency-on-strike-against-hashed-al-shaabi