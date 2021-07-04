الامن إلاسرائيلي يعتقل “حماراً” في بلدة العيسوية شمالي القدس بدعوى استخدامه في أعمال مناهضة للاحتلال !!!!

نشرت مواقع إعلامية إسرائيلية، أمس السبت، أن الشرطة الإسرائيلية صادرت حمارا بدعوى استخدامه في أعمال “مقاومة”.

وذكر الموقع الإلكتروني Real News IL، مساء أمس السبت، أن جنود الشرطة الإسرائيلية صادروا حمارا في بلدة العيسوية، شمالي مدينة القدس المحتلة، لاستخدامه في أعمال مناهضة أو مقاومة لإسرائيل.

وتداول نشطاء ومتابعون على وسائل التواصل الاجتماعي صورة “الحمار” وهو مقيد من قبل شرطية إسرائيلية في بلدة العيسوية، التابعة لمدينة القدس المحتلة، حيث لاقت الصورة سخرية واسعة في أوساط مستخدمي هذه المواقع الاجتماعية.

ومن بين ما تم تداوله في هذه الوسائط أن إسرائيل بمصادرتها لهذا الحمار لم تكن المرة الأولى في تاريخها، حيث سبق أن صادرت ولاحقت الحيوانات والجماد في آن.

فيما طرح متابع آخر لمواقع التواصل الاجتماعي ما قوله أن ملاحقة إسرائيل للحيوانات بوجه عام، وللحمار بوجه خاص، هو دليل على حجم تفاهته. وذلك بالتوازي مع تداول هؤلاء المتابعون والناشطون صور جديد للحمار نفسه، الذي اقتادته الشرطة الإسرائيلية إلى مجمع الشرطة ببلدة العيسوية.

עיסאוויה,משטרת ישראל החרימה חמור מוקדם יותר היום.👇 תקראו שוב בבקשה🤷‍♂️ pic.twitter.com/kcjx11daNF — Real News IL (@RealNewsIL) July 3, 2021