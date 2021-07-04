إحباط محاولات تسلل وتهريب مخدرات من الاراضي السورية

صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أن المنطقة العسكرية الشرقية، وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات والأمن العسكري قد أحبطت، اليوم الأحد، عمليات متزامنة على واجهات عدة ضمن منطقة مسؤولية المنطقة العسكرية الشرقية تضمنت محاولات تسلل مجموعة من الاشخاص وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية.

وقال المصدر إنه تم تطبيق قواعد الاشتباك مما أدى إلى فرار الأشخاص إلى داخل العمق السوري.

وأضاف المصدر، أنه وبعد تفتيش المنطقة تم ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.