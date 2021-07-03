مُهاجماً رئيسي الموساد والوزراء السابقين.. قائد الجيش الإسرائيلي السابق يعلن قُرب حصول إيران على قنبلة نووية

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق:”الطريقة التي سارت بها الأمور العام الماضي وحتى قبل ذلك كانت غير مسؤولة”.

قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق، غادي آيزنكوت، يوم الجمعة، إن إيران أقرب من أي وقت مضى لإنتاج سلاح نووي، مشيرا إلى أنه” يمكننا أن نرى اليوم أن الخروج من [إدارة ترامب] وحملة الضغط الأقصى والإجراءات ضد إيران أدت إلى بعض الإنجازات، لكن لا يمكننا إنكار حقيقة أن إيران هي الأقرب إلى امتلاك القنبلة النووية”وأضاف “يجب أن نواصل ما تم القيام به منذ عقود، تقويض هذا البرنامج سرًا بأبعاد مختلفة”.

وأفاد ايزنكوت “أعتقد أنه من العدل الحفاظ على سياسة الغموض، وليس التباهي، أولئك الذين يحتاجون إلى معرفة ذلك”

وقال “الطريقة التي سارت بها الأمور العام الماضي وحتى قبل ذلك كانت غير مسؤولة”.

جاء تصريحات آيزنكوت ذلك خلال مؤتمر في “مركز بيريز للسلام”، وبدا أن آيزنكوت وكأنه ينتقد زعيم الموساد السابق يوسي كوهين ورئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو.