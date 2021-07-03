آلاف المحتجين يطالبون برحيل محمود عباس خلال مسيرة اليوم السبت في رام الله مُنددة باغتيال الشهيد نزار بنات/ فيديو
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قتيل بجريمة إطلاق نار في الناصرة اليوم السبت.. فالى متى ستظل آلة الاجرام تحصد ارواح ابناء عرب 48؟
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