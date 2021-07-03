تحقيقات امنية حول جثة فتى وجدت أسفل جسر إربد الدائري

تحقق الاجهزة الامنية في شرطة اربد في حادثة وفاة فتى، 16 عاما، وجدت جثته اسفل جسر طريق اربد الدائري الـ (100)، وفق مصدر امني.

وقال المصدر انه ورد بلاغ لمديريه شرطه اربد صباح اليوم السبت بوجود جثه لفتى اسفل جسر 100في مدينه اربد حيث تم تحرك المجموعات للموقع، وتم نقل الجثة للطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة التي يعتقد انها بسبب السقوط .

ويعتبر جسر “وادي الغفر” أعلى جسر في منطقة الشرق الأوسط وأطول جسر في المملكة.

والجسر هو أحد عناصر مشروع طريق إربد التنموي الذي يعد واحدا من أهم وأكبر مشاريع الطريق الحيوية التي يتم تنفيذها في المملكة حيث تبلغ القيمة الإجمالية لها الطريق نحو 80 مليون دينار.

ويبلغ طول جسر “وادي الغفر” نحو 240 مترا فيما يبلغ ارتفاعه 72 مترا، وهو بذلك أعلى جسر في منطقة الشرق الأوسط، وتبلغ الكلفة الإجمالية للجسر 11 مليون دينار، ومن المنتظر فتحه أمام حركة السير خلال شهر.

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