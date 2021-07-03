الضمان الاجتماعي: مكتب مكة مول الجديد يباشر عمله غدا

أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن مباشرة مكتب الضمان الجديد في مكة مول بالعاصمة عمله اعتباراً من صباح يوم غدٍ الأحد.

وبينت المؤسسة في بيان اليوم السبت، أن مكتبها الجديد في مكة مول ستكون أيام عمله على مدار أيام الأسبوع، اضافة الى يومي الجمعة والسبت من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة العاشرة مساء.

واضافت، ان المكتب سيوفر الخدمة في فترات الصباح والمساء، خاصة وان المولات بشكل عام يرتادها عدد كبير من المواطنين وجمهور المؤسسة من مؤمن عليهم وأصحاب عمل والذين ستقدم لهم خدمات الضمان أثناء تسوقهم منها.

واشارت المؤسسة، الى أن إنشاء مكتبها الجديد جاء تنفيذاً لاتفاقية التعاون مع شركة عبدون للمجمعات التجارية لتوفير نافذة لها داخل مبنى مكة مول.

وأكدت أن هذا المكتب يعتبر نافذة جديدة للعاملين وأصحاب العمل للاستفسار عن مختلف مواضيع الضمان الاجتماعي خلال ساعات العمل المعتمدة داخل المول.

وأوضحت أنها مستمرة في فتح مراكز خدمة لها في مختلف محافظات المملكة، للتواصل مع جمهورها وإيصال خدماتها التأمينية إليهم بكل سهولة ويسر، بما يمكنها من مساعدتهم في التعامل مع الخدمات الإلكترونية وتقديم الخدمة لهم، إضافة إلى نشر ثقافة الضمان والتوعية التأمينية لهم خاصةً مع تحوّلها بشكل إلكتروني في غالبية خدماتها.

يذكر أن المؤسسة أعلنت افتتاحها الاسبوع الماضي 14 مكتباً ومركز خدمة دائمة لها في عدد من غرف التجارة والبلديات في مختلف محافظات المملكة.

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