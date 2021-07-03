إخماد حريق أعشاب واشجار في جرش، ولا اصابات بالارواح

اخمدت كوادر الاطفاء في مديرية دفاع مدني جرش وبإسناد من مديريات دفاع مدني البلقاء والمفرق وقوات الدرك والشرطة حريقا أتى على مساحات واسعة من الأعشاب الجافة والأشجار الحرجية والمثمرة بالقرب من جسر المصطبة.
وقد بذلت فرق الإطفاء جهودا مضنية في عمليات الإخماد نظرا لطبيعة المنطقة التي تتصف بالتضاريس الصعبة والوعرة، دون وقوع اية اصابات بالأرواح.
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