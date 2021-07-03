أجواء حارة في جميع المناطق اليوم وتراجع تأثير الكتلة الحارة غدًا

تكون الأجواء اليوم السبت، حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في مناطق البادية، وحارة جداً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها، من خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الظهيرة، واحتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية الشرقية.

وبحسب التقرير، يتراجع يوم غدٍ الأحد، تأثير الكتلة الهوائية الحارة عن المملكة، حيث تنخفض درجات الحرارة، لتعود ضمن معدلاتها الاعتيادية لذات الوقت من السنة، وتكون الأجواء صيفية معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي مناطق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر.

ويطرأ الاثنين، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة وتبقى الأجواء صيفية معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي مناطق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتبقى الأجواء الثلاثاء، صيفية معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي مناطق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 34 – 21 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 31 – 17، وفي مرتفعات الشراة 31 – 16، وفي مناطق البادية 39 – 21، وفي مناطق السهول 34 – 20، وفي الاغوار الشمالية 41 – 23، وفي الأغوار الجنوبية 44 – 27، وفي البحر الميت 43 – 26، وفي خليج العقبة 44 – 27 درجة مئوية.

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