وزارة الصحة تعلن اليوم الجمعة تسجيل 4 وفيات و458 إصابة بكورونا و311 حالة شفاء ليصبح مجموع حالات الشفاء 735,907

أعلنت وزارة الصحة اليوم الجمعة تسجيل 4 وفيات و458إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليرتفع إجمالي الوفيات الى9760 والإصابات الى 752395

وأشارت الوزارة في الموجز اليومي لإحصائية (كوفيد-19) في المملكة، إلى أن عدد الحالات النشطة حاليّاً وصل إلى 6728 وعدد الحالات التي أدخلت اليوم إلى المستشفيات 58 فيما غادرت 68 حالة، ليصل إجمالي الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات إلى 453.

وبينت الإحصائية أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 6 بالمئة، وأسرّة العناية الحثيثة 10بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي 5بالمئة.

وفي إقليم الوسط، بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل 13بالمئة، والعناية الحثيثة إلى 25 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي 8بالمئة.

وبلغت نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الجنوب 6بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 8بالمئة، ونسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي 6بالمئة.

وأشار الموجز إلى تسجيل 311حالة شفاء، ليصل إجمالي حالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل البالغة 14 يوماً الى 735907.

وأوضح الموجز أنه جرى اليوم إجراء 19911فحصاً، ليبلغ إجمالي الفحوصات التي أجريت منذ بدء الجائحة ولغاية الآن 7912392 لافتاً إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم وصلت إلى 2.30 بالمئة.