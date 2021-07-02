ممنوع الدخول الى صالات الافراح الا لمتلقى اللقاح ضد كورونا

أكد أمين عام وزارة الصحة لشؤون الاوبئة مسؤول ملف كورونا، الدكتور عادل البلبيسي، أنه لن يسمح للاشخاص غير متلقي اللقاح بالدخول الى صالات الافراح.

وقال البلبيسي، خلال استضافته في برنامج يسعد صباحك عبر التلفزيون الأردني، إن هذه المسؤولية تقع في الدرجة الاولى على اصحاب الحفلات، داعيا العرسان الى عدم دعوة غير متلقي اللقاح، كما تقع المسؤولية على اصحاب الصالات والذين يترتب عليهم مراقبة الدخول.

وبين أن التحدي الكبير امامنا حاليا هو فتح قطاعات المرحلة الثانية والتي بدأت يوم أمس الخميس، وهي قطاعات كبيرة منها صالات الافراح وعودة عمل القطاع العام بنسبة 100%، إضافة إلى تقليص الحظر الليلي.

وأضاف، أن كافة المؤشرات في الأردن خلال الاسابيع الماضية كانت جيدة مشيرا إلى أن الأردن سجل خلالها 3 آلاف إلى 3500 حالة اسبوعيا، وكانت نسبة الفحوصات الايجابية منخفضة.

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