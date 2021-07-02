وزارة الصحة تعلن اليوم الجمعة تسجيل 4 وفيات و458 إصابة بكورونا و311 حالة شفاء ليصبح مجموع حالات الشفاء 735,907
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ممنوع الدخول الى صالات الافراح الا لمتلقى اللقاح ضد كورونا
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