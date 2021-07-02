“لفتح صفحة جديدة بعد سقوط نتنياهو”.. حكومة بينيت تصادق على بيع 50 مليون متر اضافي من المياه للأردن

أفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، اليوم الجمعة، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت قد صادق على بيع كميات إضافية من المياه للأردن، بحيث لا تتجاوز الكمية 50 مليون كوب في السنة الواحدة لمدة خمس سنوات.

وقالت الصحيفة إن الأردنيين طلبوا من إسرائيل خلال اجتماع للجنة المياه المشتركة بين البلدين شراء كمية أخرى من المياه إضافة إلى الكميات التي تشتريها على خلفية أزمة المياه في الأردن.

وأوضحت الصحيفة أن بينيت صادق على بيع هذه الكمية للعامين الجاري والمقبل 2022، وأوعز لمجلس الأمن القومي بدراسة الطلبات الأردنية بهذا الخصوص وفقا للظروف في كل سنة.

وجاءت المصادقة على طلب الأردن على خلفية موقف المسؤولين المهنيين في سلطة المياه الإسرائيلية بأن الوضع في بحيرة طبريا يسمح بالاستجابة للطلب.

وبحسب “يديعوت أحرونوت” فإن الأردن سيدفع الثمن الكامل لإسرائيل مقابل المياه، وبحيث أن “هذه البادرة لن تكلف دافع الضرائب الإسرائيلي شيئا”.

وأضافت الصحيفة أن وزارة الخارجية وسلطة المياه في إسرائيل تنسقان التفاصيل بهذا الخصوص في هذه الأيام، “وبذلك يسعى بينيت إلى فتح صفحة جديدة في العلاقات مع الأردن”، التي كانت متوترة للغاية مع رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو، الذي رفض الاستجابة لطلبات أردنية مشابهة، بعد أن رفضت الحكومة الأردنية فتح الأجواء أمام طائرة نتنياهو الذي أراد السفر إلى الامارات، في أوج حملة انتخابات آذار/مارس الماضي.

فقد رفض نتنياهو في حينه طلب الأردن بالتزود بكميات مياه إضافية، رغم أن إسرائيل تعهدت في الاتفاقيات بين الجانبين بتزويد الأردن بـ55 مليون كوب من المياه سنويا. ويطلب الأردن كمية إضافية سنويا. وكانت إسرائيل توافق على الطلب في غالب الأحيان، لكن نتنياهو امتنع عن الرد على طلب الأردن هذا العام.

وكان القرار الأردني بشأن طائرة نتنياهو، قد جاء ردا على قيود فرضتها الحكومة الإسرائيلية، على زيارة مخططة لولي العهد الأردني الأمير حسين، الى المسجد الأقصى المبارك، إذ طلبت حكومة نتنياهو أن يرافق أجهزة الحراسة الإسرائيلية والمخابرات الأمير إلى داخل المسجد الأقصى، وهو ما رفضه الأردن، وألغى زيارة الأمير.