لاحتواء انتصار “سيف القدس”.. طائرات الاحتلال تستهدف موقعًا لكتائب القسام جنوب مدينة غزة فجر اليوم الجمعة/ فيديو

شنت طائرات الاحتلال الحربية، فجر اليوم الجمعة، غارات على موقع للمقاومة في قطاع غزة، دون أن تسفر عن وقوع إصابات.

وأفاد مراسلنا في مدينة غزة، عن استهداف موقع “بدر” التابع لكتائب القسام قرب محررة “نتساريم”، جنوب مدينة غزة، بصاروخ من طائرة استطلاع، أعقبه صاروخين من طائرة حربية.

وذكر المراقبون أن الغارة تسببت بأضرار بمبان في محيط الموقع المستهدف، دون أن تسفر عن وقوع إصابات بين المواطنين.

ومن جانبها قالت القناة “13” العبرية، أن الغارات على قطاع غزة، جاءت بعد اندلاع عدة حرائق في مستوطنات محيطة بالقطاع، بفعل إطلاق بالونات حارقة.

وزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن طائرات مقاتلة أغارت على موقع لتصنيع وتطوير الأسلحة تابع لحركة حماس، ردا على إطلاق بالونات حارقة، وحذر من أن كيانه سيرد بقوة على أي “هجمات من قطاع غزة”.

وكانت وسائل اعلام عبرية قد أعلنت اندلاع 5 حرائق في أحراش البلدات الإسرائيلية، امس الخميس، بفعل بالونات حارقة أطلقت من قطاع غزة.

ومن جانبه، قال الناطق باسم حركة حماس، فوزي برهوم، إن القصف “الإسرائيلي” على غزة، فجر اليوم الجمعة، “ردات فعل استعراضية؛ لاسترضاء المستوطنين والتغطية على أزمات الاحتلال المتصاعدة”.

وشدد برهوم في تصريح له، الجمعة، على أن القصف لن يغير من إصرار الشعب الفلسطيني ومقاومته عن مواصلة المشوار النضالي، وبجميع السبل وأدوات المقاومة لانتزاع حقوقه وإنهاء معاناته.

وقال: “إن مقاومة شعبنا هي من يمتلك زمام المبادرة، وإدارة الميدان وفق رؤية واضحة، تحدد مسار التعامل مع هذا العدو والضغط عليه وإجباره على احترام حقوق شعبنا، والتراجع عن سياساته وإجراءاته الظالمة”.

#فيديو طائرات سلاح الجو تغير على موقع لانتاج وسائل قتالية لمنظمة #حماس الإرهابية ردًا على اطلاق #البالونات_الحارقة من قطاع #غزة نحو الأراضي الإسرائيلية

نرد بقوة على المحاولات الإرهابية المنطلقة من #غزة pic.twitter.com/dEaGKG0veD — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) July 2, 2021