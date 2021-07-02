دون موعد مسبق.. أسماء مراكز تطعيم من تجاوز 40 عاما

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن أسماء ومواقع المراكز التي تتوفر فيها الجرعه الاولى للمطعوم المضاد لفيروس كورونا، للأشخاص الذين تتجاوز اعمارهم 40 عاما دون موعد مسبق.

وبينت الوزارة أن مراكز التطعيم هي حدائق الحسين بوابة رقم 2 من داخل السيارة، حدائق الملك عبد الله/ المقابلين البوابة الشرقية 2 من داخل السيارة، مدينة الامير محمد للشباب في محافظة الزرقاء البوابة الغربية من داخل السيارة، ومدينة الحسن الرياضية بإربد من داخل السيارة.

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