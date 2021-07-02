إصابة عشرات الفلسطينيين بمواجهات مع القوات الإسرائيلية في في حي البستان ببلدة سلوان قرب المسجد الاقصى

أصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق خلال مواجهات اندلعت اليوم الجمعة، مع القوات الإسرائيلية، في حي البستان ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى بالقدس.

وأطلقت القوات الإسرائيلية الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع تجاه المشاركين في وقفة مساندة مع أصحاب 17 منزلا مهددا بالهدم في سلوان، ما أدى إلى إصابة العشرات بالاختناق.

وكان مواطنون أدوا صلاة اليوم الجمعة في خيمة الاعتصام بحي البستان، دعما للأهالي المهددة منازلهم بالهدم والإخلاء القسري لصالح إنشاء حديقة توراتية مكانها.

وندد المواطنون بقرارات الهدم التي تستهدف عشرات المنازل في مختلف أحياء سلوان.

ويمتد حي البستان على 70 دونما، ويقطنه 1550 نسمة، ومنذ عام 2005 تسعى السلطات الإسرائيلية لهدمه بهدف بناء حديقة توراتية مكانه.