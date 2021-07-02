أردوغان يعتقل حما شقيقه في منتصف الليل ردًا على وصفه حزب العدالة والتنمية الحاكم بــ«عديم الشرف»/ فيديو

إسطنبول – «تركيا الآن»

اعتقلت السلطات التركية، اليوم الجمعة، حما شقيق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يحيى بيرنجي، خلال عملية نفذتها الشرطة في منتصف ليل أمس، وذلك بعدما أعلن الأخير عن تمرده على السلطة وكشف عن حجم الفساد الذي يشوب حزب العدالة والتنمية الحاكم في البلاد.

ووفقًا للخبر الذي نشره موقع «يني تشاغ»، فقد نقلت الشرطة التركية بيرنجي إلى مديرية أمن إسطنبول للتحفظ عليه والتحقيق معه وكذلك مصادرة كل متعلقاته الإلكترونية.

كان بيرنجي قد هاجم حزب العدالة والتنمية ورئيسه، مشيرًا إلى أن «السياسة في تركيا وصلت إلى حالة قذرة»، وأن أردوغان «جعل الأمة عدوة للدولة فلم تعد الدولة تسمع صوت الشعب».

ونشر بيرنجي مقطع فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، وهو يغني أغنية «رئيس» التي كتبها الشاعر إسماعيل توروت خصيصًا لزعيم المافيا التركي سادات بكر الذي يواصل على مدى الأسابيع الماضية فضح علاقة الدولة التركية بعصابات المافيا.

وأضاف بيرنجي: «فليأتِ عديمو الشرف هؤلاء ويلقوا القبض عليَّ ويتحدث الجميع بوضوح، ولكنهم لا يستطيعون لمسي حتى لا ينكشف كل شيء».

وأشار إلى أن حزب العدالة والتنمية أصبح عبارة عن عصابة، فلم يتبقَّ رجل نزيه بهذا البلد، مؤكدًا أن الجميع أصبح يتعاطي الهروين والكوكايين أمام أعين الناس في السيارات الفخمة.

Sedat Peker e Erdoğan'ın akrabası Yahya Birinci den destek

"ihanet belgeleri elimde her gelen millet vekilinin kafasında bir kemençe kıracam"#İstanbulSözleşmesiHepimizin

Elif Çakal Süleyman soylu murat övünç pic.twitter.com/3wn8MfG7I2 — MaCuR (@MACUR_SLNK) July 1, 2021