لجنة إحياء ذكرى جمال عبد الناصر في الداخل الفلسطيني تستعد لإحياء ذكرى ثورة 23 يوليو

أقرت “لجنة إحياء ذكرى القائد جمال عبد الناصر” في اجتماعها الأخير المنعقد يوم الاثنين 28/6/2021 في شفاعمرو، عدة نشاطات مستقبلية وأهمها إقامة أمسية في قرية دير الأسد بمناسبة ذكرى ثورة يوليو تحتوي على معرض صور ووثائق خاصة بعبد الناصر، ويتم خلالها توزيع كتاب “الناصر” للدكتور أسعد السحمراني، والذي قامت اللجنة بطباعته على نفقتها. كما أقرت اللجنة إقامة لجنة فرعية للعلاقات الخارجية مع القوى القومية الناصرية وانشاء صفحة فيسبوك لنشر الفكر الناصري والتواصل مع الجمهور الواسع.

جاء هذا الاجتماع بعد انقطاع امتد لأكثر من عام جراء جائحة كورونا، وقد عبرت فيه عن استنكارها للجريمة البشعة التي طالت الناشط الاجتماعي الفلسطيني نزار بنات، كما عبرت عن قلقها من انتشار أعمال القتل الاجرامي في مجتمعنا ودعت للتصدي لهذه الآفة الخطيرة.

وقد حضر الاجتماع غالبية أعضاء اللجنة الذين شاركوا في النقاش وهم الاساتذة : محمد ميعاري، علي رافع، كميل شقور، مصطفى نفاع، محمد شعبان، شاكر صنع الله، عبد الخالق أسدي، أسيد عيساوي، خالد عوض، محمد علي سعيد، وزياد شليوط.