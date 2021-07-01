بالفيديو .. اعتقال شاب فلسطيني طعن مجنّدة اسرائيلية واستولى على سلاحها في منطقة الغور

اعتقل عناصر من جيش الاحتلال الإسرائيليّ، اليوم الخميس، فلسطينيا، بادّعاء محاولته اختطاف سلاح جنديّة في جيش الاحتلال.

كما زعم الجيش أن الفلسطينيّ، طعن الجندية، واختطف السلاح الذي كانت تحمله، في محطة للباصات قرب قاعدة للجيش في منطقة غور الأردن.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن إصابة الجندية، تراوحت بين الطفيفة والمتوسّطة.

فيما قال جيش الاحتلال في بيان مقتضب: ” أن فلسطينيًا طعن مجندة على موقف للحافلات قرب معسكر “نيفو” في الأغوار، وسيطر على سلاحها.”.

وأضاف أن “قوات الجيش، ألقت القبض على المشتبه به، واسترجعت السلاح”.

وجرى استدعاء طائرة مروحية إلى المكان لنقل المجندة للمستشفى.

مصادر عبرية: اللحظات الأولى بعد عملية طعن المجندة والاستيلاء على سلاحها وملاحقة المنفذ الفلسطيني واعتقاله pic.twitter.com/Fz3lktJpVl — وكالة سما الإخبارية – Sama News (@SamaNewsAgency1) July 1, 2021