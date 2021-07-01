انتباه.. أجواء حارة حتى السبت، وتحذير من التعرض المباشر لأشعة الشمس

تبقى المملكة اليوم الخميس، تحت تأثير الكتلة الهوائية الحارة، حيث تسجل درجات الحرارة أعلى من معدلاتها الإعتيادية بحوالي (3-4) درجات مئوية، وتكون الأجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول وحارة في مناطق البادية، وحارة جداً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها، من خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الظهيرة.

وبحسب التقرير، تبقى الأجواء يومي الجمعة والسبت، حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول وحارة في مناطق البادية، وحارة جداً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

ويطرأ الأحد، انخفاض قليل على درجات الحرارة وتكون الأجواء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية العالية، وحارة نسبياً في مناطق السهول، وحارة في باقي المناطق ، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 34 – 24 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 31 – 19، وفي مرتفعات الشراة 30 – 18، وفي مناطق البادية 39 – 21، وفي مناطق السهول 35 – 24، وفي الاغوار الشمالية 41 – 25، وفي الأغوار الجنوبية 43 – 27، وفي البحر الميت 42 – 25، وفي خليج العقبة 42 – 30 درجة مئوية.