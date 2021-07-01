هل حسم السيسي امره؟؟.. مصر تطالب مجلس الأمن بالنظر في أزمة سد النهضة فورًا قبل تصعيد يهدد السلم الدولي
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ابرزهم محافظ الخليل ومدير الأمن الوقائي فيها.. عائلة الشهيد بنات تكشف أسماء المسؤولين عن اغتيال ابنها
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