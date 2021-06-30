محكمة التمييز تنقض حكما بإعدام شخص قتل ابن اخيه

عمَّان 30 حزيران (بترا) نقضت محكمة التمييز حكما لمحكمة الجنايات الكبرى يقضي بإعدام شخص متهم بقتل ابن شقيقه البالغ من العمر 5 سنوات.

وقرَّرت المحكمة نقض الحكم الصادر بحق الشخص الذي اسندت له النيابة العامة جناية القتل العمد، وفقا للمادة 328 /1 من قانون العقوبات، المسند اليه بقتل طفل طعنا بواسطة سكين انتقاما من شقيقه اثر خلافات بينهما، وذلك للبحث في توافر ظرف سبق الاصرار.

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