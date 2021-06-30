محامي عوض الله: سنطلب شهادة الامير حمزة ورئيس الحكومة

تعقد محكمة أمن الدولة، اليوم الأربعاء، جلستها الرابعة في قضية “الفتنة”، التي يحاكم فيها المتهمان باسم عوض الله، والشريف حسن بن زيد.

وقال المحامي محمد العفيف، وكيل المتهم باسم عوض الله، لقناة “المملكة” إن “هيئة الدفاع ستتقدم اليوم الأربعاء ببيانات تتضمن أسماء أمراء، من بينهم الأمير حمزة بن الحسين، وأشراف ورئيس الوزراء الحالي ووزير الخارجية وشؤون المغتربين للشهادة”.

وأضاف أن “للمحكمة قرار قبول أو رفض طلب الاستماع للشهود”.

وقدّمت هيئة الدفاع، الأحد الماضي، الإفادة الخطية، بحسب ما أكد العفيف، مشيرا إلى أن “الهيئة ستطلب نحو 27 شاهدا في الجلسة المقبلة ولا يستبعد طلب أمراء للشهادة”.

وكانت المحكمة قد أكدت في وقت سابق، حرصها على سرعة الفصل بقضية زعزعة استقرار الأردن التي باتت تُعرف بقضية “الفتنة”، وتحديد المراكز القانونية للمتهمين، وصولاً لإظهار الحقيقة، وحسم الجدل حول ظروفها وملابساتها، بقرار قضائي يكون عنواناً للحقيقة.