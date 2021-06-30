للمرة الرابعة.. وزير خارجية السعودية يرفض لقاء يائير لبيد



صرّح سامح شكري، وزير الخارجية المصرية، بعد مشاركته في الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد داعش في روما، وعلى هامش لقائه مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، أن وزير خارجية السعودية، الأمير فيصل بن فرحان قد رفض لأربع مرات طلب وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لبيد بعقد لقاء بينهما على هامش الاجتماعات في روما، بهدف بحث الجهود المشتركة للدول الأعضاء بالتحالف للتصدي لتنظيم داعش،

وقال شكري أن الأمير فيصل بن فرحان رفض طلب يائير بتأكيد مسبق من العاهل السعودي، الملك سلمان نفسه.

واضاف شكري يقول، بغض النظر عن وجود رغبات سعودية في التطبيع مع إسرائيل. الا انه تم رفض طلب يائير لابيد، رغم ابداء استعداده أن ينتظر يومين في روما العاصمة الإيطالية ليتم لقاؤه مع الأمير فيصل.

من فيصل حيان/ البريد الإلكتروني: faisalhayyan96@gmail.com